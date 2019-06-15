Санкт-Петербург, 15 июня, 2019, 17:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском Суворовском военном училище в субботу, 15 июня, состоялась торжественная церемония 63-го выпуска воспитанников этого военного учебного заведения общего образования, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Суворовцы

В ней приняли участие родители окончивших училище в этом году молодых людей и выпускники СВУ прошлых лет. В 2019 году училище выпустило 66 суворовцев, причем 17 из них закончили учёбу с золотой медалью.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускник Санкт-Петербургского Суворовского военного училища

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургское Суворовское военное училище

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония 63-го выпуска воспитанников Санкт-Петербургского Суворовского военного училища

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония 63-го выпуска воспитанников Санкт-Петербургского Суворовского военного училища

Командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий вручил лучшим выпускникам училища золотые медали за отличное окончание учёбы, а также наградил педагогов и офицеров СВУ.

Дарья Драй ИА REGNUM Суворовцы

Дарья Драй ИА REGNUM Вручение дипломов

Дарья Драй ИА REGNUM Вручение дипломов

Дарья Драй ИА REGNUM Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время церемонии выпуска

«Помните, что Суворовское военное училище для вас только начало большого пути служения Родине! Здесь вы получили прекрасное образование! Отрадно, что все вы выбрали военные вузы для дальнейшей учёбы — страна обретёт в вас верных защитников!» — обратился к суворовцам генерал-полковник Александр Журавлёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный марш выпускников

Дарья Драй ИА REGNUM Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время церемонии выпуска

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы преподавателям

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный марш выпускников

Дарья Драй ИА REGNUM Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время церемонии выпуска

В Санкт-Петербургском Суворовском военном училище обучаются мальчики с 12 до 17 лет. Суворовцы живут на территории училища, изучают школьную программу и основы военной подготовки. Это учебное заведение за период своего существования выпустило более 13 тысяч воспитанников.

Дарья Драй ИА REGNUM Вальс выпускников

Дарья Драй ИА REGNUM Показательные выступления

Дарья Драй ИА REGNUM Суворовцы

Дарья Драй ИА REGNUM Эмоции суворовцев после выпуска

Дарья Драй ИА REGNUM Эмоции суворовцев после выпуска

Дарья Драй ИА REGNUM Эмоции суворовцев после выпуска

Дарья Драй ИА REGNUM Вальс выпускников