Екатеринбург, 15 июня, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё четверо получили травмы в результате столкновения легковых автомобилей в Свердловской области. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Гибдд.рф Место аварии на 335 километре автодороги Екатеринбург-Серов

Авария произошла около 06:00 (04:00 мск) 15 июня на 335 километре автодороги Екатеринбург-Серов. Столкнулись легковые автомобили Toyota Camry и ВАЗ-21 099.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry, мужчина 1994 года рождения, двигаясь по автодороге со стороны Невьянска в сторону Екатеринбурга допустил столкновение с ВАЗ-21 099, который двигался в попутном направлении. После столкновения оба транспортных средства были выброшены на обочину, где опрокинулись.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров Toyota Camry— две девушки 1997 и 1998 годов рождения и мужчины 1991 и 1992 годов рождения получили травмы. Позднее один из пассажиров, мужчина 1992 года рождения, скончался в больнице от полученных травм.

Никто из находившихся в автомобиле ВАЗ-21 099 не пострадал. В настоящее время все участники ДТП опрашиваются. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, водитель Toyota Camry уснул за рулём.

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