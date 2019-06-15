Калуга, 15 июня, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Космический фестиваль «108 Минут» впервые открылся 15 июня в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге. Он приурочен к 85-летию со дня рождения первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы космического фестиваля.

Gmik.ru В Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге

Планируется, что фестиваль «108 Минут» станет ежегодным. Датой его проведения будет ближайшая к 13 июня суббота. Напомним, что в этот день космонавт Юрий Гагарин посетил Калугу, где заложил символический камень в фундамент будущего музея истории космонавтики.

В фестивальной программе осуществлён принцип научно-культурного разнообразия. В рамках деловой части организован круглый стол «Космос объединяет» и лекторий, участниками которого стали летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Сергей Авдеев, представители ведущих предприятий космической отрасли и музейного сообщества.

В планетарии музея в рамках проекта «Аудиокосмос» звучат фантастические рассказы о космосе с эффектами планетария, а также демонстрируется программа «По маршруту Земля-Луна», рассказывающая об основных вехах освоения космического пространства.

Для юных участников фестиваля организованы мастер-классы, веселые соревнования, танцевальный флешмоб, космическая дискотека. Дети могут поиграть в Лунный футбол и посмотреть мультфильмы про космические приключения, позаниматься в школе ментальной арифметики «Пифагорка» и увидеть научное шоу от «Безумной лаборатории», поделиться своими знаниями о космосе и научиться играть в те игры, которые любил Юра Гагарин в детстве.

Весь день на фестивальной сцене будут выступать калужские артисты и московские группы «Аэроглиф», «Северо-Восток», «Kostarev Group», «Небослов». Посетителей всех возрастов ждет книжная выставка «Все о космосе» от Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского.

Организаторы первого калужского космического фестиваля — Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского и Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС) при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», правительства Калужской области и городской управы Калуги.

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