Краснодар, 15 июня, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Акцию по приёму опасных отходов у жителей Краснодара проводит агентство «Ртутная безопасность» совместно с Минприроды и администрацией города 15 июня, сообщили ИА REGNUM организаторы акции. Цель — привлечь внимание горожан к проблеме утилизации опасных отходов.

Александр Понамов Ртуть

На пяти площадках в городе (ул. Московская, 54; Проспект Чекистов, 17; ул. Атарбекова, 28; ул. Ставропольская, 262; ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, 2/2) специалисты агентства, представители экологических движений принимают у краснодарцев батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, термометры, просроченные лекарства. Также можно будет сдать автопокрышки, стеклянную и металлическую тару и отработанные масла. Собранные отходы отправят на переработку, а те, что не подлежат вторичному использованию, будут обезврежены и утилизированы с соблюдением экологических требований. Экоактивисты рассказывают, почему все эти предметы нельзя выбрасывать вместе с другим мусором.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела озеленения и экологии департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Олег Шаталов, акция для краснодарцев не новая — ее проводят вот уже несколько лет подряд раз в квартал, при этом специалисты стараются сделать так, чтобы о ней узнали как можно больше горожан. Интерес к акции высокий — если раньше, когда ее только начинали проводить, собиралось около 1,5 тыс. ртутных ламп, то теперь — до десяти тысяч.

«Агентство «Ртутная безопасность» отправляет отходы на специализированный полигон. Причем далеко не все из них идут на утилизацию, часть отходов, например, ртутные лампы, обезвреживаются и пускаются на вторичную переработку», — рассказал представитель администрации города.

«Но главная задача — довести до жителей, что подобные отходы не должны попадать в мусорный контейнер. Надеемся, что люди станут более сознательными, повысят свою культуру обращения с отходами», — отметил Олег Шаталов.

По информации агентства «Ртутная безопасность», 99 из 100 купленных в России батареек оказываются на свалке, каждая из них способна загрязнить до 20 квадратных метров земли и около 400 литров воды. По последним исследованиям DISCOVERY Research Group, в год в России продают 20 тысяч тонн батареек. Однако единственный переработчик батареек в стране — челябинский «Мегаполисресурс» — в прошлом году принял на утилизацию в десятки раз меньше — около 150 тонн.