Мариуполь, ДНР, 15 июня, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в оккупированный украинскими войсками Мариуполь посетил мультимедийное пространство SPALAH, где анонсировал подготовку законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Spalah

Зеленский провел встречу с предпринимателями, на которой он довольно банально заявил, что малый и средний бизнес — это «кровь для организма страны».

Он подчеркнул, что для развития малого и среднего бизнеса власть может только не мешать и немного помогать. Зеленский также рассказал бизнесменам, что готовятся «реформаторские» законопроекты, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Отдельно глава Украины остановился на важности развития инфраструктуры оккупированной украинскими войсками части Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — пообещал Зеленский.