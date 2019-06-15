Владимир, 15 июня, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Поливальная машина снесла инсталляцию «Я люблю Владимир» в центре города — на Соборной площади, напротив Успенского собора. ДТП произошло утром 14 июня — таким образом, коммунальщики, не желая того, выполнили предписание Госинспекции по охране памятников, выданное ранее администрации города.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Я люблю Владимир

Утром 14 июня горожане не обнаружили надписи «Я сердечко Владимир» перед Успенским кафедральным собором. Как выяснилось, в ночь на пятницу в инсталляцию врезалась поливальная машина, и ее пришлось убрать.

Как сообщил портал Зебра ТВ официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович, инсталляция получила значительные повреждения — сломанными оказались несущие конструкции. Возможно ли ее восстановление, в ближайшее время должны оценить специалисты. После этого будет принято и решение о том, вернется ли надпись на место.

Между тем, жители Владимира активно откликнулись на происшествие в социальных сетях.

«Без неё лучше», — пишет Никита.

«Настали светлые времена», — поддерживает его другой пользователь.

«Давно пора было убрать это убожество», — более категорично высказывается один из горожан.

Впрочем, многие владимирцы пожалели, что инсталляция исчезла.

Отметим, что борьбу за сохранение инсталляции «Я люблю Владимир» мэрия областного центра вела с экспертами и общественниками последние месяцы. Так, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова называла инсталляцию «кошмаром». Мэр Владимира Андрей Шохин заявлял, что ему инсталляция нравится — в администрации города уверены, что установкой конструкции в охранной зоне памятника федерального значения законодательство не нарушают. В начале 2019 года региональная Госинспекция по охране памятников выдала администрации города предписание убрать конструкцию.

Отметим, что в ноябре 2018 года неизвестные украли часть инсталляции — «сердце». Тогда восстановить конструкцию удалось за неделю.