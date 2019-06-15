Владимир, 15 июня, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Самый знаменитый памятник археологии Владимирской области — стоянка древнего человека Сунгирь, расположенная в непосредственной близости от знаменитого посёлка Боголюбово, находящаяся под охраной ЮНЕСКО, оказалась погребена под несанкционированной свалкой. О том, как сегодня выглядит Сунгирь, рассказал владимирский активист Алексей Валентинович в ролике, снятом в начале июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следы современного человека

«Место уникальное и, наверное, во Владимирской области самое уникальное в плане мирового, именно мирового, а не общероссийского значения. Сегодня это место представляет из себя помойку и свалку. Там вдалеке развалины так и не состоявшегося Сундинского музея. Когда-то нашли могилу человека, жившего в эпоху мамонтов, в эпоху верхнего палеолита, а здесь — деятельность человека, жившего и живущего в наши дни. Эта свалка стихийная и продолжает пополняться», — говорит активист, комментируя залежи мусора на кадрах.

«Если пройти немного дальше по тропинке, вы увидите совершенно замечательный вид на церковь Покрова на Нерли, а вон там — Боголюбовский монастырь. Места исторические, места знаменитые, места совершенно чудесные, привлекающие туристов со всего мира, прекрасный вид на древнее Боголюбово… И свалка — раз, свалка — два, вдали свалка — три. Остатки материальной культуры человека начала двадцать первого столетия. Пластик, стекло, дерево, прекрасное место для отдыха бомжей. Кстати, Сунгирский археологический комплекс включает в себя не только стоянку древнего человека, но и это поле — древнерусский город двенадцатого-тринадцатого веков. Это комплекс, стоящий на федеральной охране. Как его охраняют, мы, собственно говоря, видим. Хотя это одно из немногих мест, которыми мы можем гордиться», — рассказывает автор ролика.

В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области Зебра ТВ сообщили, что верхнепалеолитическая стоянка Сунгирь является памятником федерального значения. Режим использования земель в границах территории памятников запрещает размещение мест захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, при этом за участок, где была обнаружена свалка, отвечает мэрия Владимира. Проверяют же состояние памятника не часто — раз в пять лет, в последний раз мониторинг проводился в октябре 2018 года, и тогда специалисты мусора не нашли.

«В рамках своих полномочий Государственная инспекция подготовила письма в адрес администрации города Владимира и инспекции технического надзора», — цитирует ЗебраТВ Госинспекцию.

В мэрии сообщили, что о свалках знают, убрать мусор обещают до конца июня.

Сунгирь — верхнепалеолитическая стоянка древнего человека, расположена на восточной окраине Владимира в месте впадения ручья Сунгирь в реку Клязьма, в километре от Боголюбово. Стоянка была обнаружена в 1955 году при строительстве завода. Предполагаемый возраст, по разным данным, от 25 тыс. до 31,7 тыс. календарных лет. Считается одной из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека. За минувшие десятилетия при раскопках здесь было сделано около 70 тысяч археологических находок. В постсоветские годы территория стоянки превратилась в пустырь, в начале 2000-х там складировали мусор, хотя власти и предпринимали попытки навести порядок на территории. Тогда же, в 2003—2004 году возникла идея создания на месте стоянки археологического комплекса, однако реализовать ее так и не удалось.