Санкт-Петербург, 15 июня, 2019, 12:26 — ИА Регнум. 15 мая в Санкт-Петербурге стартует Международная театральная олимпиада. Масштабный форум соберет ведущие коллективы из 21 страны. Они представят поклонникам театрального искусства России более 50 постановок. Фестиваль включает в себя также и другие грандиозные программы — это цикл выступлений в Дальневосточном федеральном округе — они «охватят» Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Олимпийская молодежная площадка в Артеке и представление молодежных спектаклей театров Европы в регионах России.

(сс) garryknight Театральные маски

В свою очередь, на гастроли в прославленный Александринский театр, приедут в рамках программы «Национальные театры России» коллективы из Казани, Улан-Удэ, Якутска, Грозного, Петрозаводска, Уфы и Элисты.

Закрытие театральной олимпиады станет одним из главных событий Санкт-Петербургского международного культурного форума, который будет проходить с 14 по 16 ноября.

Театральная олимпиада была основана в 1994 году всемирно известным театральным режиссером Теодоросом Терзопулосом и впервые проведена в 1995 году в Греции, в городе Дельфы.

Оператор мероприятий Театральной олимпиады 2019 в России — Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума.