Исламабад, 15 июня, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в очередной раз отказался от переговоров с Пакистаном, потребовав, чтобы Исламабад прекратил поддерживать террористов.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

По сообщению пакистанского информационное агентство Jang, заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале рассказал журналистам о встрече Нарендры Моди с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой также поднималась проблема индийско-пакистанских отношений. Гокхале отметил, что в ходе встречи «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нарендра Моди снова отказался от каких-либо переговоров с Исламабадом и выдвинул главное требование: Пакистан должен прекратить спонсировать и поддерживать террористов.

Моди подчеркнул, что при этом Индия не оставляет надежд на возобновления мирного диалога в будущем и надеется, что Пакистан изменит свой подход. Таким образом, саммит ШОС не принес ожидаемого «потепления» в отношениях между двумя новыми членами организации, официально вступившими в нее в 2017 году.