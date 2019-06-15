Москва, 15 июня, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Известного музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Казахстан. Об этом сообщил ИА REGNUM Вадим Горжанкин, PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» со ссылкой на Бари Алибасова-младшего.

Бари Алибасов Бари Алибасов

По мнению сына Алибасова, восстановление здоровья музыкального продюсера должно проходить именно в Казахстане. Отца поддержит и группа «На-На», которая планирует провести тур по Казахстану, чтобы быть рядом с Бари. Сейчас концертный директор принимает заявки на концерты и формирует предварительный график выступлений.

Как отметил солист группы «На-На» Владимир Политов:

«Трагедия еще больше сплотила всех участников группы «На-На». Я, Слава Жеребкин, Леня Семидьянов и Миша Игонин активно работаем над новой программой, гастролируем. С группой все хорошо. Не верьте самым разным слухам».

Сын Алибасова рассказал, что на период длительной реабилитации его отцу вполне пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение. Также многие граждане Казахстана слали Алибасову слова поддержки в трудную минуту. Представители власти Казахстана также делали конкретные предложения о помощи в сложившейся ситуации.

«Отец и Казахстан понятия неразделимые. Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение», — рассказал сын Бари Алибасова.

Также Бари Алибасов — младший рассказал, что в настоящее время его отец проходит комплексное обследование в НИИ им. Склифосовского. 17 июня будет сообщена подробная информация о состоянии здоровья Алибасова — старшего. Также будет объявлено, когда продюсера переведут из реанимации в обычную палату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов по ошибке вместо сока выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Алибасов получил химические ожоги пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. Несколько дней он находился в реанимации, в том числе в состоянии медикаментозного сна.

Стоит отметить, что Бауыржан Каримович Алибасов имеет татаро-казахское происхождение — сын казаха и татарки, рожденный в одном из регионов КазССР — Восточно-Казахстанской области. Детство и юность артиста прошли в Казахстане.