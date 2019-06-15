Тегеран, 15 июня, 2019, 12:35 — ИА Регнум. 13 июня для оказания помощи затонувшим танкерам в Оманском заливе Иран задействовал свой флот, спасательные шлюпки и вертолеты. Иран оказал значительную помощь людям на затонувших кораблях, эвакуировав затем часть из них на территорию страны, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Айвазовский. Спасающиеся от кораблекрушения. 1844

Согласно источнику, ИРИ действовала в соответствии с Международной конвенцией по спасению и поиску на море 1979 года. Эвакуированные люди были направлены в порт Джаск на юге Ирана.

13 июня в Оманском заливе произошла атака на два танкера. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке, предоставив «неопровержимые доказательства» его причастности к данной диверсии. Атака произошла в момент переговоров Верховного лидера Ирана Али Хаменеи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Тегеране.