Душанбе, 15 июня, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Сотрудничество Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турции приносит реальную отдачу в Сирийской Арабской Республике, способствует продвижению мирного урегулирования в этой стране, включая и запуск конституционного комитета. Об этом Владимир Путин заявил сегодня, 15 июня, на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Другой крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей считаем долгосрочную стабилизацию в Сирии», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что при участии России большая часть сирийской территории возвращена под контроль законных властей. были созданы благоприятные условия для перехода арабской республики к мирному строительству. Беженцы активно возвращаются в свои дома.

Президент России особо отметил роль Ирана, Турции и РФ в деле мирного урегулирования в Сирии.

«Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы сирийского конституционного комитета», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что важно как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований.