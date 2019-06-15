Вашингтон, 15 июня, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Американская межпланетная станция OSIRIS-REx, вращающаяся вокруг астероида Бенну, сократила расстояние до поверхности астероида до рекордных 680 метров. Об этом сообщается на сайте миссии.

NASA Зонд OSIRIS-REx

Зонд NASA OSIRIS-REx вышел на орбиту вокруг астероида Бенну 31 декабря 2018 года. Диаметр астероида составляет около 560 метров, таким образом Бенну стал самым маленьким астрономическим объектом, на орбиту вокруг которого был выведен космический аппарат.

Первоначальная высота орбиты OSIRIS-REx над поверхностью астероида составляла около 4,7 км, позже она была снижена до 1,3 км. 13 июня зонд установил новый рекорд, выйдя на орбиту с расстоянием 680 метров до поверхности астероида (930 метров до центра масс Бенну).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда OSIRIS-REx запустила интернет-проект для привлечения добровольцев к составлению подробной карты поверхности астероида Бенну на основе снимков, сделанных камерами космического аппарата. Эта карта позволит выбрать оптимальное место для посадки зонда, которая запланирована на 2020 год.