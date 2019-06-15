Москва, 15 июня, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал с организацией Bellator новый контракт на несколько боев, сообщает 15 июня MMAJunkie.

Stadium.ru Федор Емельяненко

Дата следующего поединка 42-летнего Емельяненко не уточняется, однако известно, что российский боец вернется в октагон до конца 2019 года.

https://twitter.com/MMAjunkie/status/1139766376770473984

Отметим, Федор Емельяненко провел 45 боев в ММА и в 38 из них одержал победу, в 6 проиграл. Ещё один бой был признан несостоявшимся. В рамках турниров Bellator выступил в 4 боях, в 2 из которых победил и ещё в 2 проиграл.

Напомним, Федор Емельяненко также является председателем наблюдательного совета российского Союза ММА.