Вашингтон, 15 июня, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Затраты на реализацию лунной программы США, предусматривающей высадку на Луну в 2024 году, составят до $30 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN.

Flickr.com Нил Армстронг на Луне

Программа NASA «Артемида» предусматривает строительство окололунной орбитальной станции, разработку космических кораблей для полётов к этой станции, а также создание посадочного модуля, который будет использоваться для доставки на Луну грузов и экипажей.

Брайденстайн рассказал, что затраты NASA на реализацию этой программы составят от $20 до $30 млрд. При этом глава NASA отметил, что затраты на космические проекты сложно прогнозировать, поэтому расчёты являются приблизительными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой космических аппаратов для доставки грузов на Луну в рамках программы «Артемида». Планируется, что Astrobotic Technology, Intuitive Machines и Orbit Beyond доставят полезные грузы на Луну к июлю 2021 года.