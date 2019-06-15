Вашингтон, 15 июня, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Герой сериала «Игра престолов» Джон Сноу извинился за последний сезон популярной телесаги, ролик с соответствующим содержанием появился 14 июня в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Игра престолов

В ролике представлен фрагмент одной из серий заключительного сезона «Игры престолов» несколько в измененном виде, здесь Джон Сноу произносит речь, в которой извиняется перед фанатами.

«Мне жаль, что вы потратили на это свое время, мне жаль, что окончание сериала «Остаться в живых» нас ничему не научило», — отмечает Джон Сноу.

Форма подачи извинения говорит о его шуточном характере, таким образом, авторы сериала дали ответ на многочисленную критику своих поклонников, раскритиковавших последний эпизод сериала.