Вашингтон, 15 июня, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В США сотрудники Секретной службы, которая отвечает за охрану первых лиц государства, задержали неизвестного, который пытался проникнуть на территорию Белого дома рядом со зданием американского министерства финансов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление службы.

(сс) angela n Белый дом

Сообщается, что неизвестный мужчина пытался пересечь защитное ограждение Белого дома с северо-западной стороны ограды здания министерства финансов рядом с Пенсильвания-авеню. Сотрудники Секретной службы задержали его практически сразу, как только он попытался проникнуть на территорию Белого дома. Мужчина задержан.

Ему были предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции и попытке незаконного проникновения.

Имя нарушителя не называется. Его доставили в полицию Вашингтона.

Стоит отметить, что попытки проникновения на территорию Белого дома США — довольно частое явление.