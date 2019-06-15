Душанбе, 15 июня, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Президент России Владимир Путин уже прибыл во дворец Навруз, где состоятся основные мероприятия саммита.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эмомали Рахмон

У входа во дворец глав государств и иностранных делегаций встречает премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Когда все участники саммита соберутся, к ним с приветственной речью обратится президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Затем состоится церемония фотографирования, после чего участники отправятся на пленарное заседание саммита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем выступлении на саммите СВМДА российский лидер Владимир Путин может изложить позицию Москвы по ситуации в Афганистане и Сирии. Также президент России затронет кризис вокруг Соглашения по иранскому атому и ситуацию на Корейском полуострове.

Также Путин собирается отметить огромную важность коллективных усилий для формирования справедливого миропорядка. Кроме того, президент России акцентирует внимание на более тесном сотрудничестве всех государств Азии в деле борьбы с терроризмом.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) — международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Идея о созыве Совещания была впервые представлена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 году. Первый саммит СВМДА проведён в 2002 году.