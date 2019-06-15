Бостон, США, 15 июня, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Словацкий защитник и капитан хоккейной команды НХЛ «Бостон Брюинз» Здено Хара подтвердил, что он играл в финале Кубка Стэнли нынешнего сезона с многочисленными переломами челюсти, сообщает 15 мая официальный Twitter «Бостона».

(сс) Lisa Gansky Здено Хара

42-летний хоккеист получил травму и был вынужден покинуть лед в четвертом матче финальной серии НХЛ после попадания ему в лицо шайбы. Однако затем он смог найти в себе силы и сыграть в оставшихся трех играх финала.

Также в сообщении клуба отмечается, что срок восстановления хоккеиста составит 5−6 недель.

https://twitter.com/NHLBruins/status/1139605692107624448

Напомним, в минувшем сезоне Здено Хара сыграл за клуб в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, набрав в них 14 (5 шайб + 9 результативных передач) очков. В 23 встречах плей-офф набрал 6 (2 шайбы + 4 голевые передачи) очков.