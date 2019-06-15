Глендейл, США, 15 июня, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Российский защитник хоккейного клуба НХЛ «Аризона Койотс» Илья Любушкин подписал со своей командой новое соглашение, сообщает 15 июня пресс-служба «Аризоны».

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Новое соглашение рассчитано сроком на один сезон. Другие подробности заключенного контракта не разглашаются.

«Мы рады продлить сотрудничество с Ильёй», — завил главный менеджер «Койотс» Джон Чайка после подписания нового соглашения клубом с 25-летним российским хоккеистом. Его слова также приводит пресс-служба команды.

Кроме этого, Чайка отметил, что российский игрок хорошо дополнил собою команду в минувшем сезоне, обеспечив глубину и свое физическое присутствие на линии защиты.

Отметим, в сезоне 2018/19 Илья Любушкин сыграл в регулярном чемпионате НХЛ за «Аризону» в 41 матче и смог в них отметиться 4 результативными передачами.