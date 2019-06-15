Киев, 15 июня, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Украинский политик, глава политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин с уважением относится к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Kremlin.ru Владимир Путин и Виктор Медведчук

По словам Медведчука, такая оценка была озвучена на пленарном заседании, где он присутствовал. По всей видимости имеется в виду пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

«Я не собираюсь переводить господина Путина, он действительно так сказал, при этом он говорил с уважением о господине Зеленском», — сказал Медведчук.

Также политик отметил, что это отношение обусловлено как минимум тем, что за Зеленского проголосовали 73% граждан Украины.

Кроме того, Медведчук заявил, что он не во всем согласен с Путиным.

«Путин сказал, что опыт — дело наживное, и Зеленский научится», — рассказал Медведчук и добавил, что совершенно не хочет быть объектом эксперимента, когда в политику приходит человек без опыта, в том числе государственного управления, и начинает пытаться руководить.