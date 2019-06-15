Москва, 15 июня, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Православные христиане сегодня, 15 июня, отмечают родительскую (Троицкую) субботу — канонический день посещения могил предков и других родственников, где совершается панихида.

Алексей Корзухин. Поминки на деревенском кладбище. 1865

В этот день по традиции совершается заупокойное богослужение — «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».

Родительская суббота считается одним из самых древних поминальных дней в христианстве. В этот день христиане воздерживаются от работы и домашних дел.

Отмечается родительская суббота накануне Святой Троицы, во время которой празднуется сошествие Святого Духа на апостолов.

Стоит отметить, что во всех православных церквях две субботы посвящены поминовению всех без исключения усопших православных христиан — вселенская панихида. Речь идёт о Мясопустной субботе — субботе перед неделей о Страшном суде. В этот день, как бы предшествующий Страшному суду, христиане просят Иисуса Христа «явить всем усопшим Свою милость в день нелицеприятного воздаяния». И, собственно, Троицкая суббота.

Установление этой памяти также уходит к апостольским временам. Как Мясопустная суббота предваряет день воспоминания Страшного суда и начало Великого поста, так Троицкая суббота предваряет раскрытие во всей силе Царства Христова в день Пятидесятницы и начало Апостольского поста.