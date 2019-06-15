Вашингтон, 15 июня, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан выразил генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу обеспокоенность в связи с предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба государственного департамента США.

(сс) UNIDO Владимир Воронков

Уточняется, что Салливан лично позвонил генеральному секретарю, чтобы выразить глубокую озабоченность властей США в связи с запланированной поездкой заместителя генсека ООН Воронкова в Синьцзян. Представитель Госдепа уверен, что этот визит просто неуместен в связи с «беспрецедентной репрессивной кампанией, проводимой в Синьцзяне» против уйгуров, казахов, киргизов и других мусульман.

Салливан уверен, что власти Китая ведут «репрессивную компанию» против уйгуров и других мусульман в Синьцзяне и продолжают изображать её как «законную борьбу с терроризмом». Но США уверены, что это совсем не так.

При этом, по мнению Вашингтона, визит должностного лица ООН в области борьбы с терроризмом, коим является Воронков, ставит под угрозу репутацию и авторитет всемирной организации, как в области борьбы с терроризмом, так и в области защиты прав человека. В любом случае доверять заявлениям властей Китая относительно Синьцзяна нельзя, уверен Салливан.

Также Салливан заявил, что США выступают за обеспечение неподконтрольного властям КНР и беспрепятственного доступа сотрудников ООН по правам человека ко всем лагерям и заключенным в Синьцзяне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая проживают мусульмане-уйгуры, а также другие национальные меньшинства. В этом регионе Китая террористическая угроза является наибольшей, так как присутствуют последователи радикального исламизма.