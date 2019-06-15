Минск, 15 июня, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от поста главного тренера мужской сборной Белоруссии по футболу, сообщает 15 июня by.tribuna.com.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Виктор Гончаренко

Также известно, что ранее от этой должности также отказался другой белорусский специалист — Александр Ермакович, возглавляющий клуб БАТЕ из Борисова.

Теперь, по данным источника, основным кандидатом на роль главного наставника сборной Белоруссии является Михаил Мархель, в настоящее время работающий с молодежной командой страны.

Напомним, ранее с данной должно по обоюдному согласию сторон был уволен Игорь Криушенко, который находился на этом посту с 2017 года.