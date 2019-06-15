Мадрид, 15 июня, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Бельгийский защитник футбольного мадридского клуба «Реал» Эден Азар заявил, что он не намерен брать на себя роль исполнителя пенальти в команде, которую в настоящее время занимает капитан команды Серхио Рамос. Его комментарий на эту тему приводит 15 июня Marca.

(сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru Эден Азар

«Серхио Рамос хорошо исполняет пенальти. Если он попросит меня пробить, в чём я сомневаюсь, я сделаю это», — заявил Азар.

Также 28-летний футболист отметил, что «Реал» — это команда в которой много звезд, а он в ней — новичок и потому будет стараться сделать все возможное на игровом поле.

Отметим, футболист перешел в состав «Реала» из лондонского «Челси» по окончании нынешнего сезона и обошелся мадридскому клубу в 100 млн евро. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан на пять лет.

Напомним, в минувшем сезоне Эден Азар сыграл за «Челси» в 37 матчах и отметился в них 16 голами и 15 результативными передачами.