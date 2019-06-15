Флоренция, Италия, 15 июня, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Футбольный клуб итальянской серии А «Фиорентина» продолжит сотрудничество со своим главным тренером Винченцо Монтеллой и в следующем сезоне, сообщает 15 июня пресс-служба команды.

(сс) Roberto Vicario Винченцо Монтелла

Монтелла стал наставником «Фиорентины» в апреле текущего года и после продажи клуба новому владельцу — американскому миллиардеру итальянского происхождения Рокко Коммиссо — был под угрозой увольнения с занимаемого им поста. Однако после встречи специалиста с новым владельцем, последний принял решение оставить Монтеллу главным тренером команды.

«Я встретился с Винченцо, он произвел на меня прекрасное впечатление. Он был полон энтузиазма и изъявил желание продолжать работать», — приводит пресс-служба «Фиорентины» слова Рокко Коммиссо на эту тему.

Также новый владелец отметил, что по некоторым причинам клуб закончил прошлый сезон не лучшим образом и будет усердно работать, чтобы подготовиться к началу следующего сезона.

Отметим, по итогам минувшего сезона «Фиорентина» финишировала в серии А итальянского чемпионата на 16-м месте и от зоны вылета из высшей лиги команду отделяло всего три очка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 мая, стало известно, что новым владельцем флорентийского футбольного клуба станет американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо.