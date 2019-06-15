Гданьск, Польша, 15 июня, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Сборная Эквадора по футболу переиграла с минимальным преимуществом команду Италии в матче за третьем место на чемпионате мира среди игроков до 20 лет.

(сс) A C Moraes Эквадорский болельщик

Встреча состоялась на поле стадиона «ГОСиР» в городе Гдыня (Польша) и закончилась со счетом 1:0 в пользу эквадорской команды.

Единственный мяч в матче на счету эквадорского защитника Мины Ричарда, забившего его на 104-й минуте игры. Также сборная Италии упустила свой шанс на победу на 95-й минуте, когда в ворота сборной Эквадора был назначен одиннадцатиметровый удар, который итальянский форвард Марко Оливьери реализовать не сумел.

Отметим, по итогам встречи сборная Эквадора заняла третье место на чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Матч за первое место состоится позднее 15 июня и в нем встретятся молодежные команды Южной Кореи и Украины.