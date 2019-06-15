Москва, 15 июня, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.

Марина Каширская ИА REGNUM Поминальные свечи

Это день родительской субботы перед Днём Святой Троицы (будет отмечаться 16 июня, в воскресенье). В Троицкую субботу поминают усопших православных христиан.

Согласно православным верованиям, в этот день Сошествие Святого Духа завершило домостроительство спасения человека. В храме служится вселенская панихида.