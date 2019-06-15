Мехико, 15 июня, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Власти Мексики выслали на Кубу 76 нелегальных мигрантов, сообщает мексиканский Национальный институт миграции.

Jonathan McIntosh Знак расположенный недалеко от мексиканского города Тихуана, предупреждающий о мигрантах

Сообщается, что кубинцев отправили на родину из мексиканских штатов Веракрус и Чьяпас самолетом. За отлетом рейса следили представители консульства Кубы. Ранее Мексика также депортировала 105 нелегальных мигрантов из Гондураса на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня глава Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен подал заявление об отставке. Причины ухода с должности не назывались.