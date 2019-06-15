Москва, 15 июня, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Девочка Люба, которую мать, москвичка Ирину Геращенко, содержала в антисанитарных условиях, подолгу не кормила и запирала одну в квартире, научилась сама одеваться, а также ездить на самокате, сообщает агентство новостей «Москва».

Развитие ребенка

По данным московского департамента труда и социальной защиты населения, ребёнок сейчас живёт в одном из учреждений социальной защиты. В её развитии наблюдается положительная динамика.

«Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у неё значительно увеличился словарный запас. Люба общается и играет с другими детьми, самостоятельно одевается, помогает накрывать на стол и убирает за собой посуду, соблюдает гигиену», — сообщили в пресс-службе.

Девочка освоила самокат, очень любит прогулки. С Любой занимаются специалисты, в том числе психолог. Недавно малышке исполнилось шесть лет, день рождения отмечали в её теперешнем окружении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Любу нашли в квартире на Ленинградском шоссе в Москве в марте 2019 г. Пятилетний ребёнок находился в квартире в условиях антисанитарии. Девочка была истощена, матери дома не было.

Девочку выходили и поместили в приют для несовершеннолетних, а мать, фигурантку уголовного дела, признали невменяемой.