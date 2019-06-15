Эр-Рияд, 15 июня, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Так называемая арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане, передает государственное телевидение Саудовской Аравии.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака

Сообщается, что атака была проведена в ответ на обстрел саудовского международного аэропорта Абха со стороны хуситов. Отмечается, что коалиция атаковала также и позиции ПВО хуситов в Сане.

Ранее, 13 июня, войскам Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников, запущенных йеменскими хуситами. На прошедшей неделе хуситы провели четыре атаки на объекты в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня ООН выразила обеспокоенность атакой хуситов на аэропорт Абха в Саудовской Аравии. По мнению организации, хуситы поставили под угрозу безопасность в регионе и пытаются сорвать политический процесс в Йемене.