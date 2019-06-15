Мехико, 15 июня, 2019, 03:39 — ИА Регнум. Мексика и Гондурас договорились о защите прав гондурасских мигрантов, оказавшихся на мексиканской территории. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление МИД обеих стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что представители Мексики и Гондураса провели переговоры в Мехико по вопросам миграции и развития отношений по принципу «взаимной ответственности». Предполагается, что страны будут координировать свои действия по отслеживанию потоков мигрантов и защищать права граждан Гондураса, оказавшихся на территории Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня части Национальной гвардии Мексики направились к границе с Гватемалой для сдерживания потоков нелегальных мигрантов из Центральной Америки, направляющихся в США. Это решение было принято после достижения договоренностей между Мексикой и Соединенными Штатами по вопросам миграции и торговых пошлин.