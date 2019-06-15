Москва, 15 июня, 2019, 03:06 — ИА Регнум. При попытке ограбления магазина в московском районе Очаково-Матвеевское злоумышленники ранили двух работников учреждения торговли, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Полиция Москвы

Сообщается, что инцидент произошел в районе 21:15 в доме № 25 по улице Озерной, где располагался продуктовый магазин. Двое мужчин пытались украсть продукты, однако были замечены работниками магазина, которые попытались воспрепятствовать краже.

В ходе конфликта злоумышленники нанесли сотрудникам магазина ножевые ранения, после чего скрылись с места преступления. В настоящее время их разыскивает полиция. Пострадавшим помощь оказали медработники.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая мужчина попытался ограбить магазин в столице Италии Риме при помощи леденца на палочке. Он попытался украсть деньги из кассы, а когда был обнаружен работницей магазина, начал угрожать ей леденцом на палочке, к которому была прикреплена игла. Позднее его задержала полиция.