Кишинёв, 15 июня, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Исчезновение лидера молдавской Демократической партии Владимира Плахотнюка из страны — слухи. Он просто уехал на несколько дней, сообщили в Демпартии, передаёт TV8.

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж. Борис Степанцев. 1970. СССР Он улетел, но обещал вернуться

Плахотнюк, по словам его соратников, покинул Молдавию «на несколько дней», чтобы отправиться «в страну к своей семье».

Читайте также: Додон рассказал о планах по воскресному маршу социалистов в Кишинёве

Напомним, на фоне обострения политического кризиса в Молдавии Плахотнюк уехал из страны. Молдавские массмедиа сообщили, что он и ряд его приспешников бежали.