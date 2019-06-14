Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Донецк, 15 июня, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обстрел, по данным управления Народной милиции республики, ВСУ устроили 14 июня в 21:15 мск. Стрельба велась из миномётов. Жители Александровки получили ранения при попадании 82-миллиметровых мин в жилые дома. Известно, что огонь вёлся ВСУ по приказу командира 24-ой бригады Валерия Гудзя.
Один снаряд частично разрушил дом по улице Горького, 10, ранена пожилая женщина, хозяйка дома, получившая множественные осколочные ранения. Другой снаряд попал в дом № 8 по улице Левченко, хозяин которого получил осколочное ранение правого бедра и минно-взрывную травму.
Оба раненых госпитализированы в 14-ю городскую больницу.
Напомним, 14 июня в 17:40 мск ВСУ обстреляли из миномётов посёлок шахты имени Гагарина в городе Горловка (ДНР), повредив очистные сооружения водоканала по улице Оленина, 100. Обстрел вёлся с из миномётов калибром 120 и 82 миллиметров и с применением вооружения БМП-2.