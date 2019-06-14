Кишинёв, 15 июня, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Марш и мирный митинг социалистов в поддержку нового правительства в Кишинёве 16 июня состоятся, хотя команда экс-премьер-министра Павла Филипа и отправлена в отставку, заявил молдавский президент Игорь Додон, передаёт RTR Moldova.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Президент Молдавии пояснил, что мероприятия эти всё равно нужны — главным образом «как элемент давления». По словам Додона, нужно добиться пересмотра молдавским конституционным судом решений о роспуске парламента и о досрочных выборах.

Окончательное решение по митингу и маршу социалистов будет принято 15 июня на совещании спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаный и премьер-министра Майи Санду.

«Мы будем настаивать на проведении митинга на площади Великого национального собрания, это место социалисты забронировали с 2015 года», — сказал Додон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня вице-президент Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь объявил, что партия решила уходить из власти, причём для этого было решено, что «правительство» Филипа уйдёт в отставку.

Напомним, 8 июня 2019 г. молдавский парламент избрал Санду премьер-министром, а Гречаный — спикером, но 9 июня 2019 г. молдавский конституционный суд временно отстранил Додона от полномочий президента.

И.о. президента был назначен Филип, вновь претендующий на пост премьер-министра. Назначенный и.о. Филип своим указом распустил парламент, но правительство во главе с Санду назвало это решение незаконным.