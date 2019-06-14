В Москве на Новодевичьей набережной рухнула в реку автомашина
Москва, 14 июня, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки человека, упавшего туда с Новодевичьей набережной вместе с автомобилем, сообщает 14 июня РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Водная полиция
По данным агентства, сообщение о происшествии поступило в 22:48 мск.
Спасённый человек передан медикам скорой помощи.
О других пострадавших пока не сообщалось. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.