Москва, 14 июня, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки человека, упавшего туда с Новодевичьей набережной вместе с автомобилем, сообщает 14 июня РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Водная полиция

По данным агентства, сообщение о происшествии поступило в 22:48 мск.

Спасённый человек передан медикам скорой помощи.

О других пострадавших пока не сообщалось. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.