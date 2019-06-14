Солнечногорск, Московская область, 14 июня, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Московской области, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По её словам, на место аварии направлена следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку вечером 14 июня между деревнями Климово и Тимофеево Солнечногорского района. На борту находились пилот 1953 года рождения и пассажирка 1975 года рождения. Оба они госпитализированы.