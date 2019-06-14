Женева, Швейцария, 14 июня, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борьбу с распространением лихорадки Эбола в Конго и сопредельных странах понадобится $54 млн, 15 июня передает агентство Reuters.

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После заседания экспертного совета по ситуации с Эболой в Конго и Уганде ВОЗ призвала доноров «активизировать» программы помощи.

С начала последней вспышки Эболы в августе 2018 года на востоке Конго от лихорадки погибли более 1400 человек.

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