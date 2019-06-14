Душанбе, 14 июня, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений между двумя странами. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном

Рахмон подчеркнул, что встречи и переговоры на высоком уровне имеют огромное значение для развития и прогресса межгосударственных отношений.

«Уверен, что наша очередная встреча придаст серьёзный импульс этому процессу», — сказал президент Таджикистана.

Лидеры двух стран также выразили удовлетворение результатами официального визита президента Таджикистана в Российскую Федерацию в апреле этого года, а также той практической реализацией подписанных ранее документов и сотрудничеством ведомств Таджикистана и России в деле расширения многогранных отношений.

В целом, уровень сотрудничества между двумя странами Путин и Рахмон оценивают очень положительно.