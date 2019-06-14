Киев, 14 июня, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого Верховная рада всё никак не может отправить в отставку, опроверг информацию ряда украинских СМИ о том, что его могут назначить послом в США.

Karl Gruber Павел Климкин

Напомним, что украинское агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что Климкин после отставки с поста министра иностранных дел Украины будет отправлен послом в США.

«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать», — написал Климкин на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Климкин был главой МИД при президенте Петре Порошенко. После того как тот проиграл выборы и президентом стал Владимир Зеленский, Климкин подал в отставку, но Рада уже дважды не утвердила его отставку, хотя он сам об этом просил.

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что президент Зеленский собирается назначить на должность министра иностранных дел замглавы его администрации Вадима Пристайко.