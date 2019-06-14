Киев, 14 июня, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Компания «Укртрансгаз» предупредила власти Украины об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы. Соответствующее заявление распространила пресс-служба «Укртрансгаза».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Вентиль на газовой трубе

Оператор украинской ГТС сообщает, что компания просто не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. Общая задолженность компании за март-апрель составляет около $155 млн.

«Укртрансгаз» предупреждает, что объемов газа для обеспечения работы газотранспортной системы хватит только до 24 июня. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был предупреждён о сложившейся ситуации.

Также компания инициировала переговоры с кредиторами, включая национальную акционерную компанию (НАК) «Нафтогаз Украины», о реструктуризации задолженности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2» газоснабжение всех потребителей на Украине может оказаться под угрозой.