Бессоновский район, Пензенская область, 14 июня, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Накануне в селе Чемодановка произошел конфликт среди местных жителей, двое пострадавших госпитализированы. Один из них — 33-летний мужчина с черепно-мозговой травмой — скончался вечером 14 июня, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Пензенской области.

Адриан ван Остаде. Драка (фрагмент).1637

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В управлении заверили, что на месте работают сотрудники МВД, ФСБ, следователи и криминалисты в составе следственно-оперативной группы. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

«В ходе следствия будут детально установлены мотивы преступления, а также все лица, причастные к совершению противоправных деяний. Кроме того, в обязательном порядке будет проверена информация о возможном совершении иных незаконных действий, предшествовавших конфликту», — добавили в ведомстве.

Между тем в Чемодановке состоялся народный сход, приехать на который губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева жители буквально умоляли в социальных сетях.

Из сбивчивых комментариев становится понятно, что конфликт возник между местными жителями и приезжими, предположительно, цыганами.

«Прекратите беспредел в Чемодановке. Срочно выезжайте туда и решайте на месте. Вы в ответе за людей, помните об этом», — пишут жители.

Женщины утверждают, что братья боятся выходить на улицу, семьи прячут детей, мужчины защищают как могут. Якобы конфликтующие приезжают со всего Поволжья — из Самарской, Саратовской областей — подъезжают не по дорогам, а по полям. Угрожают навести свои порядки, а накануне конфликт случился из-за угрозы изнасилования дочери одного из сельчан. Мужчины встали на ее защиту, и произошла потасовка.

На народный сход в Чемодановке собрались несколько сотен жителей, обстановка накалена до предела.

«Все виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности, от ответственности никто не уйдет», — цитирует губернатора PenzaInform. Белозерцев заявил, что будет создана рабочая группа, в которую войдут жители Чемодановки, для разрешения конфликта.

«Мы вместе с вами будем отслеживать проведение объективного расследования и привлечение тех лиц, которые виновны, к уголовной ответственности по закону, по полной программе», — пообещал губернатор.

В то же время было возбуждено дело по статье о хулиганстве, но никто пока по ней не задержан.

В соцсетях активно обсуждается ситуация в Чемодановке, комментирующие высказываются резко и жестко. По словам местных жителей, 13 июня около 22 часов вечера произошел конфликт, который удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили все на своем пути — окна, автомобили, заборы.

Администрация Чемодановского сельского поселения никак не комментирует произошедшее. Однако на официальном сайте муниципалитета, по данным издания, появилось напоминание о существование статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», санкции которой предполагают штраф для граждан в размере от 300 до 600 тыс. рублей.

В настоящее время этого сообщения на сайте администрации нет.