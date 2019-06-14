Лондон, 14 июня, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин, передаёт 14 июня The Mirror.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам политика, наркотик он пробовал в студенческие годы, когда ему было 19 лет. При этом, как заверил Джонсон, это был его единственный опыт, и с тех пор он больше не возвращался к наркотическим веществам.

Ранее Джонсону уже задавали вопрос на эту тему на пресс-конференции, но он ушёл от ответа, заявив, что большинству людей было бы интересней обсудить его предвыборную кампанию.

Напомним, что Борис Джонсон уверенно лидирует среди претендентов на должность премьер-министра Соединённого Королевства. По итогам состоявшегося 13 июня первого раунда голосования он набрал 114 голосов законодателей, а его ближайший оппонент Джереми Хант — 43 голоса.