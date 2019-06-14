Нью-Йорк, США, 14 июня, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал провести независимое расследование нападений на танкеры в Оманском заливе, 14 июня передает агентство Reuters.

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«Очень важно знать правду… Очевидно, что это возможно только в том случае, если есть независимый орган, который проверит все факты», — заявил Гуттереш журналистам.

По словам Гуттереша, независимым органом, который должен провести расследование атаки 13 июня, должен стать Совет Безопасности ООН.

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