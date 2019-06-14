Екатеринбург, 14 июня, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Всероссийской федерации школьного спорта, депутат Государственной думы Ирина Роднина 14 июня подписали соглашение, направленное на укрепление здоровья юных уральцев. Областное правительство и федерация намерены совместно создавать условия для систематических занятий физкультурой и спортом в школах Свердловской области, поддерживать преподавателей, совершенствующихся в этой сфере, более интенсивно развивать внеурочную работу, улучшать материально-техническую базу спортивного блока уральских школ, реализовать интересные проекты в спорте для молодежи.

Gubernator96.ru Евгений Куйвашев и Ирина Роднина подписали соглашение о развитии школьного спорта в Свердловской области

«Свердловская область входит в число наиболее спортивных регионов России. Мы одинаково уделяем внимание и спорту высших достижений, и массовому спорту, особенно детскому. И сегодня одной из своих задач видим более четкое и понятное развитие школьного спорта. Нам важно заинтересовать как можно больше юных уральцев, заразить их спортом и идеей здорового образа жизни. Конечно, не все становятся олимпийскими чемпионами, но любить спорт и заниматься спортом нужно всем. Если говорить только о детях, занимающихся в спортшколах и школах олимпийского резерва, то сегодня в Свердловской области это почти 110 тысяч человек. Это число нужно увеличивать, в том числе и через те инструменты, которые мы документально закрепили», — сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, подписанное соглашение приобретает особую актуальность также в свете возможного проведения в Екатеринбурге летней Универсиады 2023 года. В том случае, если Международная федерация университетского спорта одобрит заявку уральской столицы, именно нынешние школьники вольются в 2023 году в движение Универсиады.

«Свердловская область — регион очень известный в области спорта, где уделяется огромное внимание созданию материально-технической базы спортивных объектов. Мы знаем большие имена и достижения свердловских спортсменов, и я очень надеюсь, что и наше направление, которое связано со спортом для всех, будет тоже иметь очень широкое развитие», — отметила Ирина Роднина.

Прославленная спортсменка, которая является также членом Генсовета партии «Единая Россия», координатором федерального партпроекта «Детский спорт», рассказала о развитии детского и школьного спорта по партийной линии. По ее словам, сегодня активно реализуются направления поддержки дворовых тренеров, идет реконструкция спортивных залов сельских школ, в мае запущена новая программа, связанная с использованием наследия ЧМ по футболу 2018 года в городах проведения мундиаля.