Москва, 14 июня, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.

Снижении ставок по ипотеке

По информации агентства, уже в понедельник, 17 июня, Райффайзенбанк намерен представить новую ставку по ипотечным кредитам в рамках государственной программы для семей с детьми, что, как заявляется, станет «одним из самых выгодных предложений на рынке».

В банке Уралсиб заявили о планах понизить ставки по жилищным кредитам по всем программам до конца месяца. В Промсвязьбанке заявили, что уже понизили ставку по ипотеке с сегодняшнего дня.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 7,5%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила ещё два снижения ставки до конца текущего года.