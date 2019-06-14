Таллин, 14 июня, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Российскую электроэнергию, импортируемую в прибалтийские республики, предлагается обложить налогом. Такую инициативу выдвинула эстонская госкомпания Eesti Energia, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

Линии электропередач

По сравнению со странами Северной Европы, где есть ограничения на пропускную способность между странами, прибалтийский рынок электроэнергии ощущает значительно больше влияние от российской электроэнергии, считают в Eesti Energia.

Однако прежде чем ввести такой налог, необходимо добиться соответствующего соглашения с Латвией и Литвой, а затем и получить разрешение от Брюсселя. В связи с чем, эстонское правительство пока осторожно высказывает свое мнение относительно предложенной инициативы.

«Это решение должно быть согласовано с ЕС, и, конечно, быстрого решения не существует. Здесь, безусловно, идет дискуссия о том, насколько эта энергия из России повлияет на цену в Эстонии и насколько возможно будет регулировать рынок с помощью этих процедур», — отметил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуацию с энергетической безопасностью Эстонии министр Аас оценил как «турбулентную». Несмотря на синхронизацию с европейскими ЛЭП, Эстония всё еще зависима от российской электроэнергии. Также остается непонятным, как в условиях закрытия угольных и атомных электростанции на материковой Европе Эстония получит дополнительные возможности, о которых так много говорили.