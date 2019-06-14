Рига, 14 июня, 2019, 20:50 — ИА Регнум. С большой вероятностью можно ожидать новых скандалов, связанные с отмыванием преступно нажитых денежных средств через страны Прибалтики, сообщает национальный вещатель rus.err.eeсо ссылкой на службу Европол.

Marco Verch Отмывание денег

В полицейской службе Евросоюза считают, что владельцы «грязных денег» в России и Китае постоянно находятся в поиске возможностей по их легализации именно через прибалтийские республики.

Представитель Европола Педро Фелисио заявил, что, несмотря на улучшение ситуации в банковских сферах Эстонии, Латвии и Литвы, новые случаи отмывания денег могут возникнуть из-за нерешенных проблем в системе контроля.

По его мнению, новый скандал — «лишь вопрос времени», так как некоторые банки региона Балтийского моря — «очень уязвимы с точки зрения отмывания денег, особенно российского происхождения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прибалтике раз за разом вспыхивают новые скандалы по «отмыванию денег» в различных банках. После установленного факта «отмывки денег» в эстонском филиале Danske Bank под подозрение попали шведские банки — Swedbank и Nardea.

По данным агентства Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от оболочечных компаний, возможно, созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской «дочке» Danske Bank и литовском Ūkio Bankas.