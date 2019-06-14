Киев, 14 июня, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Роман Лягин арестован Шевченковским районным судом Киева. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Ashely Moreno Арест

«Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога», — написала Сарган на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что о задержании бывшего главы ЦИК ДНР проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что Лягин был один из тех, кто в 2014 году организовывал референдум о независимости ДНР.

Теперь Лягину вменяется государственная измена. Если его признают виновным, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.